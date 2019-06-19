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15:24 19.06.2019

Международные следователи ищут свидетелей, чтобы определить, кто решил направить сбивший MH-17 комплекс "Бук" в Украину

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Международные следователи ищут свидетелей, чтобы определить, кто решил направить сбивший MH-17 комплекс "Бук" в Украину

Группа международных следователей по делу о крушении самолета MH-17 объявила в среду о намерении определить, кто принял решение об отправке на восток Украины сбившего авиалайнер комплекса "Бук".

"Нам нужно определить, кто принял решение об отправке "Бука"... Также мы хотим знать, какая была поставлена задача", - сказал представитель группы на пресс-конференции в Нидерландах.

Представители группы подчеркнули, что ищут свидетелей, которые смогли бы пролить свет на эти вопросы.

Также они призвали РФ "начать сотрудничать" с ними.

Участники пресс-конференции пояснили, что пока не знают, удастся ли предъявить обвинения дополнительным фигурантами дела MH-17. Они также отметили, что пока им не хватает информации для предъявления обвинений тем, кто непосредственно запустил ракету по пассажирскому самолету.

Теги: #расследование #mh17 #свидетели #боинг777
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