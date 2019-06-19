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15:22 19.06.2019

Украина намерена арестовать Харченко, подозреваемого в причастности к трагедии рейса МН17 – Луценко

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Украина намерена арестовать Харченко, подозреваемого в причастности к трагедии рейса МН17 – Луценко

Украина намерена арестовать обвиняемого в причастности к трагедии рейса МН17 украинца Леонида Харченко, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор Украины сообщил об этом, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в среду в Утрехте (Нидерланды), на которой были объявлены имена четырех подозреваемых в причастности к уничтожению рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

"Мы будем пытаться арестовать это лицо, и мы сделаем все, что можем. Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда в Нидерландах и, в соответствии с нашим международным соглашением между Украиной и Нидерландами, выполним решение суда в отношении этого человека", - заявил Луценко.

Теги: #луценко #мн17 #гпу #боинг777
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