Украина намерена арестовать Харченко, подозреваемого в причастности к трагедии рейса МН17 – Луценко

Украина намерена арестовать обвиняемого в причастности к трагедии рейса МН17 украинца Леонида Харченко, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор Украины сообщил об этом, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в среду в Утрехте (Нидерланды), на которой были объявлены имена четырех подозреваемых в причастности к уничтожению рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

"Мы будем пытаться арестовать это лицо, и мы сделаем все, что можем. Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда в Нидерландах и, в соответствии с нашим международным соглашением между Украиной и Нидерландами, выполним решение суда в отношении этого человека", - заявил Луценко.