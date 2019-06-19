События

15:08 19.06.2019

В Харькове эвакуирует людей из аэропорта, больницы и других учреждений из-за сообщения о минировании

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Полиция проверяет информацию о минировании более десяти объектов в Харькове.

"Сообщение о минировании религиозных сооружений по ул.Пушкинской и ул.Ярославской, организаций по ул.Тобольской и ул.Академика Проскуры, медицинского учреждения по проспекту Независимости и детского сада по ул.Шевченко, а также трех заведений питания по ул.Культуры, ул.Сумской и проспекта Науки, развлекательных заведений и харьковского аэропорта, поступивших на электронную почту дежурную часть полиции сегодня, 19 июня", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в среду.

По названным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация людей, осмотр помещений и прилегающей территории.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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