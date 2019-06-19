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15:01 19.06.2019

СБУ уведомила о подозрении трех граждан РФ и украинца в организации теракта, повлекшего катастрофу MH17 и пособничестве в его совершении

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СБУ уведомила о подозрении трех граждан РФ и украинца в организации теракта, повлекшего катастрофу MH17 и пособничестве в его совершении

Служба безопасности Украины уведомила о подозрении трех граждан РФ и одного гражданина Украины в организации и пособничестве террористическому акту, который привел к крушению "Боинга 777" "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.

Как сообщается в среду днем на сайте СБУ, следователи Главного следственного управления составили сообщение о подозрении трем гражданам РФ - Игорю Гиркину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастников - организатор), ч. 3 ст. 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины - Сергею Дубинскому в совершении преступления, предусмотренного (виды соучастников - организатор), ч. 3 ст. 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины; - Олегу Пулатову в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 (виды соучастников - пособник), ч.3 ст.258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины.

Кроме того, составлено сообщение гражданину Украины Леониду Харченко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 (виды соучастников - пособник), ч.3 ст.258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины.

В украинской спецслужбе отметили, что в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года по факту сбивания пассажирского самолета "Боинг 777" (рейс MH17) авиакомпании "Малайзийские авиалинии", которое привело к гибели 298 чел., продолжается досудебное расследование.

В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети "Фейсбук" сообщил: "В ходе следствия украинские правоохранители вместе с другими членами международной совместной следственной группы допросили в качестве свидетелей 259 чел., в сети интернет исследовано около 5,5 млрд стр. сайтов (соцсети, блоги, форумы, видеохостинги), из которых сохранено около 700 млн стр., имеющих значение для расследования".

Луценко также подчеркнул, что в среду общая следственная группа (JIT) составила первые четыре уведомления о подозрении.

"Внимательно читая текст подозрений первым четырем лицам, просматривая обнародованные разговоры подозреваемых, можно понять "дорожную карту" последующих: в фокусе следствия находятся российские военные и политики, которые выполняли и организовывали это преступление", - написал Луценко.

Согласно УК Украины, ч.3 статьи 258 - террористический акт, повлекший гибель человека, - карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненным лишением свободы.

Статья 27 УК Украины. "Виды соучастников" - 1. соучастником преступления, наряду с исполнителем, является организатор, подстрекатель и пособник; - 3. Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления (преступлений) или руководило его (их) подготовкой или совершением. Организатором также является лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею, а также лицо, которое обеспечивало финансирование или организовывало сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации.

Часть 5 ст. 27 УК Украины. Пособником является лицо, которое советами, указаниями, предоставлением средств или орудий или устранением препятствий способствовало совершению преступления другими соучастниками, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, приобрести или сбыть такие предметы, или иным образом способствовать сокрытию преступления.

Теги: #подозрения #сбу #mh17 #боинг777
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