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14:59 19.06.2019

Зеленский соболезнует родным погибшего Тымчука – АПУ

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Зеленский соболезнует родным погибшего Тымчука – АПУ

 Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует родным и близким погибшего в среду народного депутата Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"), сообщают в администрации главы государства.

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", - говорится в микроблоге Администрации президента Украины в соцсети Твиттер.

Теги: #зеленский #соболезнования #тымчук
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Интерфакс-Украина
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