Зеленский соболезнует родным погибшего Тымчука – АПУ

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует родным и близким погибшего в среду народного депутата Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"), сообщают в администрации главы государства.

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", - говорится в микроблоге Администрации президента Украины в соцсети Твиттер.