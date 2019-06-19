В "Самопомочи" надеются на всестороннее и объективное расследование обстоятельств гибели Тымчука

В политической партии "Объединение "Самопомич" выразили соболезнования в связи с гибелью народного депутата из фракции "Народный фронт", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тимчука и ожидают всестороннего и объективного расследования обстоятельств его смерти.

"Выражаем соболезнования по поводу гибели нашего парламентского коллеги Дмитрия Тымчука. Надеемся на всестороннее и объективное расследование обстоятельств трагедии. Вечная память!", - говорится в обнародованном на странице партии в соцсети Фейсбук.

Ранее в эфире одного из телеканалов директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что правоохранители рассматривают три версии гибели Тымчука, в том числе убийство и неосторожное обращение с оружием. "Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - ответил Шевченко на вопрос о версии смерти депутата.