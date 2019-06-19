Кабмин одобрил сокращение на 50% облгосадминистраций и райгосадминистраций с 2020 года

Кабинет министров Украины одобрил сокращение с 1 января 2020 года штата областных государственных администраций (ОГА) и районных государственных администраций (РГА) на 50%.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, данная оптимизация не будет касаться Донецкой и Луганской областей, а также социальных служб местных администраций.

Кроме того, Кабмин инициировал законопроект о том, чтобы до 1 января 2021 года районные центры и города районного значения получили статус объединенных территориальных громад (ОТГ).

Среди прочего, с сегодняшнего дня Кабмин инициирует обсуждение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации