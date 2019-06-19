Институт нацпамяти требует от Кернеса не подписывать решение горсовета по проспекту Григоренко и напоминает об уголовной ответственности

Украинский институт национальной памяти (УИНП) требует от городского головы Харькова Геннадия Кернеса не подписывать решение городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

"Согласно части второй статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины действия по распространению и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и возбудила уголовного производства по ст. 436-1 Уголовного кодекса, и будем инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета", - цитирует пресс-служба юриста УИНП Сергея Рябенко.

В Институте отмечают, что присвоение имени Жукова любому объекту топонимики Харькова или любого другого населенного пункта на территории Украины будет противоречить действующему законодательству. Жуков занимал руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии, а ч.6 ст.3 закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" прямо запрещает "присваивать юридическим лицам и объектам права собственности имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик (кроме случаев, связанных с развитием украинской науки и культуры), работали в советских органах государственной безопасности, названия СССР, УССР (УССР), других союзных советских республик и производные от них, а также названия, связанные с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке (кроме памятников и памятных знаков, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины или с развитием украинской науки и культуры)".

"Имя Жукова в названии объекта топонимики в данном случае является символикой коммунистического тоталитарного режима", - отмечают в УИНП.

В Институте нацпамяти также напоминают, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Жукова, в рамках выполнения требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", подтверждена решениями административных судов, которые уже вступили в законную силу.