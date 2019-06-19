СБУ проводит обыски по делу об убийстве Гандзюк, в том числе у бывшего заместителя главы ОГА

Сотрудники службы безопасности Украины проводят в среду ряд обысков в Херсонской области, в том числе, у бывшего заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука в рамках расследование дела об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк

"Сегодня следователи СБУ действительно проводят ряд обысков в Херсонской области, в том числе у бывшего заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука. Следственные действия проводятся в рамках расследования дела о заказном убийстве Катерины Гандзюк", - написала спикер СБУ Елена Гитлянская на своей страничке в Фейсбук.

Она отметила, что по решению следователя до завершения расследования детали дела обнародоваться не будут.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

31 января Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Гандзюк и подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Гандзюк безосновательными и голословными. В феврале Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.