Bellingcat обнародовал имена тех, кто может быть причастным к трагедии МН 17

Инициативная группа Bellingcat обнародовала имена тех, кто может быть прямо или косвенно ответственным за крушение "Боинга 777" "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.

Доклад группы обнародован на сайте Bellingcat в среду в преддверии пресс-конференции Совместной следственной группы, на которой, как ожидается, будут официально озвучены имена подозреваемых в совершении преступления.

Вместе с тем Bellingcat не указала, кто конкретно отдал приказ выпустить ракету или нажать спусковую кнопку на установке системы "Бук".

В соответствии с докладом Bellingcat, одно из имен – Валерий Стельмах, который до выпуска ракеты из системы "Бук" информировал свое командование по телефону о том, что самолет приближается.

Другое имя – Олег Пулатов, заместитель генерал-майора Сергея Дубинского. В соответствии с данными Bellingcat, Дубинский и Пулатов в 2014 году играли важную роль в транспортировке установки в Украину и обратно.

Названо и имя Леонида Карченко, который также играл важную роль в транспортировке.

Свои выводы группа основывает на перехваченных телефонных разговорах.

Так, первая партия телефонных разговоров фигурантов, которые могут быть связаны со сбитием МН17, была обнародована СБУ на сайте YouTube. "Опубликованные переговоры — лишь небольшая выборка из общего массива прослушек, записанных в период до и после инцидента. Известно, что Совместная следственная группа (ССГ) получила от украинских властей данные об около 150 000 перехваченных телефонных переговоров", - говорится в докладе.

При этом Bellingcat утверждает, что и в открытых источниках найдено множество свидетельств, которые подтверждают подлинность перехваченных разговоров.

В частности, речь идет о телефонных разговорах между сепаратистами и Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый"), бывшим офицером ГРУ и бывшим главой военной разведки "Донецкой народной республики" ("ДНР"), который руководил транспортировкой сбившей авиалайнер самоходной огневой установки комплекса "Бук-М1". Маршрут "Бука-М1", который описан в этих телефонных переговорах, полностью повторяет маршрут, на котором установка была сфотографирована и снята на видео на востоке Украины 17 июля 2014 года.

"Кроме того, лидеры сепаратистов Игорь Безлер и Николай Козицын признали, что на прослушках действительно звучат их голоса", - отмечается в докладе.

Ранее Bellingcat утверждал, что путем сравнения голосов экспертами двух разных исследовательских институтов подтверждено, что на прослушках фигурируют российские офицеры Николай Ткачев ("Дельфин") и Олег Иванников ("Орион").

В докладе утверждается, что бывший подполковник Вооруженных сил РФ Олег Пулатов, которого ранее опознали как человека под позывным "Гюрза", также упоминается в одной из прослушек и который, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска ракеты к югу от населенного пункта Снежное.

Другой фигурант - Леонид Харченко - установлен Bellingcat как лицо, также причастное к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. "Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию", - отмечается в докладе.

Еще одним фигурантом назван Эдуард Гилазов (позывной "Рязань"), который "был идентифицирован как командир сепаратистов, который после сбития лайнера привез члена экипажа "Бука", отбившегося от коллег, к своему командиру Леониду Харченко в Снежное. Возможно, он также принимал участие в охране "Бука" рядом с местом пуска к югу от Снежного".

Следующим указан Олег Шарпов (позывной "Змей"), который установлен как сепаратист по имени Олег в перехваченном телефонном разговоре с Леонидом Харченко ("Крот") от 13:09 17 июля 2014 года. "В этом разговоре Шарпов спрашивает Харченко, как добраться до места к югу от Снежного, откуда "Бук" запустил ракету, сбившую MH17. Поскольку этот разговор имел место более чем за два часа до сбития, крайне вероятно, что Шарпов присутствовал на месте пуска", - полагают в Bellingcat.

Еще одним фигурантом назван Игорь Безлер (позывной "Бес"), который "присутствует на перехвате телефонного разговора с его подчиненным Стельмахом, который информирует его, что к Безлеру летит "птичка".

"Безлер дает своему подчиненному указание передать это сообщение "наверх", тем самым, возможно, поспособствовав ошибочной идентификации MH17 как военного самолета. Голос Безлера также слышен на прослушке, где он докладывает о сбитии самолета человеку, которого СБУ идентифицировала как агента ГРУ Василия Геранина. Безлер заявлял, что эта запись на самом деле сделана 16 июля 2014 года (накануне сбития MH17), однако в полной версии доклада мы поясняем, что, куда более вероятно, что разговор был записан 17 июля и касался сбития MH17", - детализируется в докладе.

Другим фигурантом назван Сергей Поваляев (позывной "Боцман"). "Дубинский сообщает "Боцману", что утром он получил "Бук-М" и что они только что сбили "Сушку" (вероятно, он имеет в виду украинский штурмовик Су-25). Кроме того, что "Боцман" являлся заместителем Безлера, прямая связь "Боцмана" со сбитием MH17 не прослеживается", - идется в расследовании.

Также в докладе указано имя Валерия Стельмаха с позывными "Наемник" и "Батя", который сообщил об MH17 как военном самолете Безлеру за несколько минут до сбития. "Безлер также дал ему указание сообщить об этом "наверх", что может говорить о том, что Стельмах передал это сообщение "ГРУ ДНР" или другой вышестоящей организации/лицу, которые контактировали с экипажем "Бука", - отмечается в расследовании.

Кроме того, в докладе фигурируют имена Игоря Украинца (позывной "Минер"), который был идентифицирован как командир "группы Минера", о которой упоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи со сбитием MH17, и Александра Ходаковского (позывной "Скиф"), Александра Семенова (позывной "(Сан) Саныч").