Гранатомет и 2 гранаты с запалами изъяла полиция к жителя Марганца

Работники полиции Днепропетровского управления департамента внутренней безопасности и Никопольского отдела полиции провели санкционированный обыск у жителя Марганца, в ходе которого изъяли гранатомет, две гранаты и два запала к ним.

"Получив оперативную информацию о возможном хранение огнестрельного сбои в частном доме жителем Марганца, работники полиции провели санкционированный обыск. Во время которого обнаружили и изъяли гранатомет РГД-26 и две гранаты: гранату РГД-5, граната Ф-1 и два запала к ним", - сообщает в среду Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Следственный отдел Никопольского отдела полиции начал уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Мужчина задержан, сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрания последнему меры пресечения.