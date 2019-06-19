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10:40 19.06.2019

Киев призывает международное сообщество усилить давление на РФ в связи с неправомерным приговором пятерым крымским татарам

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Киев призывает международное сообщество усилить давление на РФ в связи с неправомерным приговором пятерым крымским татарам

Министерство иностранных дел Украины выражает протест Российской Федерации в связи с неправомерным приговором Северо-Кавказского окружного военного суда гражданам Украины Тимуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову по обвинениям в участии в деятельности террористической организации.

"Как и в предыдущих случаях, так называемый "суд" отверг аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях пятерых украинских граждан – фигурантов т.н. "Симферопольского дела Хизб ут-Тахрир". Зато "судьи" полностью поддержали сторону обвинения в определении "наказания" для граждан Украины", - сказано в заявлении МИД Украины, распространенном пресс-службой ведомства во вторник.

В ведомстве напоминают, что по решению суда РФ, Абдуллаев приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Исмаилов – к 14 годам, Абдуллаев – к 13 годам, Салединов и Джемаденов – к 12 годам лишения свободы.

Киев расценивает такие действия российского суда как "очередной пример применения российской оккупационной администрацией антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа".

"Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные решения и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений Россией прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - сказано в заявлении.

Также в МИД Украины подчеркивают, что Российская Федерация должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 и 22 декабря 2018, а также приказ Международного суда ООН по мерам в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Теги: #татары #рф #протест #мид
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