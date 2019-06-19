События

08:17 19.06.2019

Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата – СМИ

2 мин читать
Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата – СМИ

 Госсекретарь США Майк Помпео предупредил иранских лидеров, что любое нападение Тегерана или его доверенных лиц, в результате которого погибнет хотя бы один американский военнослужащий, приведет к военной контратаке со стороны США, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников.

Как рассказали источники издания, одно из таких сообщений о возмездии было передано во время визита Помпео в Багдад в мае, когда были обнаружены разведданные, указывающие на то, что ополченцы Ирана могут возобновить нападения на американские силы, действующие в непосредственной близости от них по всему Ираку.

"Помпео сказал иракским лидерам в сообщении, которое, как он знал, будет передано Тегерану, что одна американская смерть заставит Соединенные Штаты нанести ответный удар", - отмечает издание.

В последнее время отношения Ирана и США значительно обострились.

Выступая во время визита в штаб-квартиру Центрального командования США в Тампе во вторник, Помпео сказал, что президент США Дональд Трамп "не хочет войны", но подчеркнул, что Соединенные Штаты будут действовать, если на них нападут.

Ранее американское военное командование сообщило, что перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.

"Я разрешил перебросить примерно тысячу дополнительных военнослужащих для выполнения оборонительных задач, связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши", - заявил во вторник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

При этом Шанахан заверил, что США "не стремятся к конфликту с Ираном".

Это заявление было сделано на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.

Теги: #помпео #сша #предупреждение #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:00 19.06.2019
Совет США по географическим названиям внес изменения в транскрипцию написания Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям внес изменения в транскрипцию написания Киева в международной базе

07:33 19.06.2019
Пелоси призвала Трампа уйти от "жестокой" и "неэффективной" иммиграционной политики

Пелоси призвала Трампа уйти от "жестокой" и "неэффективной" иммиграционной политики

06:08 19.06.2019
США будут получать $500 млрд в год от тарифов на китайские товары – Трамп

США будут получать $500 млрд в год от тарифов на китайские товары – Трамп

05:04 19.06.2019
Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США и обвинил демократов в желании уничтожить США

Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США и обвинил демократов в желании уничтожить США

02:29 19.06.2019
Сенаторы США напоминают Трампу, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана

Сенаторы США напоминают Трампу, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана

00:32 19.06.2019
Волкер готов к контактам с российской стороной, хоть и не видит у нее готовности к решению украинской проблемы

Волкер готов к контактам с российской стороной, хоть и не видит у нее готовности к решению украинской проблемы

23:24 18.06.2019
Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

22:31 18.06.2019
Восьмой турист из США умер в Доминикане при странных обстоятельствах

Восьмой турист из США умер в Доминикане при странных обстоятельствах

21:56 18.06.2019
Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

18:28 18.06.2019
Трамп не хочет военных действий против Ирана, но готов применить силу в случае риска ядерной угрозы

Трамп не хочет военных действий против Ирана, но готов применить силу в случае риска ядерной угрозы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

ЦИК в понедельник зарегистрировала 461 кандидата в нардепы

В мае на Донбассе погибло 8 военных

Созванное Филаретом на 20 июня собрание "Поместным собором Киевского патриархата точно не будет", заявляет архиепископ Евстратий

ООС: сообщения о якобы занятия украинскими подразделениями позиций непосредственно на территории города Донецка - фейковые

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области 30 приусадебных участков остаются подтопленными– ГСЧС

Боевики НВФ 11 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения– штаб ООС

Во Львове впервые в мире проведут подсчет бродячих котов

У границы с РФ задержан автомобиль с водкой и рыболовным снаряжением - Госпогранслужба

Прокуратура требует вернуть в земли запаса Харькова участок стоимостью 9 млн грн

Госавиаслужба приняла решение восстановить сертификат авиакомпании "Yanair"

На Закарпатье бойцы 128-й ОГШБр ВСУ приступили к трехнедельным учениям ORBITAL

Гройсман: решение о сокращении на 50% госадминистраций будет вынесено на заседание правительства

Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

Зеленский пригласил немецкий бизнес участвовать в инвестиционном совете при АП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА