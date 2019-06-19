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07:10 19.06.2019

Боевики НВФ 11 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения– штаб ООС

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Боевики НВФ 11 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения– штаб ООС

 Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский  военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: в районе населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 82 мм; окраину Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Верхнеторецкое - из стрелкового оружия; вблизи поселка Пески - из миномета калибра 120 мм; Водяное - из стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты Луганское, Новолуганское, Троицкое.

"С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем; в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинку – из стрелковое оружия", - подытожили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Теги: #оос #сводка #украина
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