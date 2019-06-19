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05:00 19.06.2019

У границы с РФ задержан автомобиль с водкой и рыболовным снаряжением - Госпогранслужба

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У границы с РФ задержан автомобиль с водкой и рыболовным снаряжением - Госпогранслужба

 В рамках проведения совместной межведомственной операции "Граница-2019" в районе населенного пункта Красная Звезда в Луганской области пограничники обнаружили и задержали двух украинских граждан, которые на автомобиле "УАЗ" с прицепом пытались переместить в РФ водочные изделия и рыболовное снаряжение с целью дальнейшего их сбыта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"49 упаковок водки и 40 ящиков рыболовным снаряжения на общую сумму около 200 тыс грн гривен и транспортное средство с прицепом будет передано сотрудникам ДФС. Правонарушителей задержаны, их дальнейшую судьбу решит суд", – говорится в сообщении, на официальном сате Госпогранслужбы во вторник вечером.

Теги: #задержание #рф #украина #граница
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