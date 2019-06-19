Прокуратура требует вернуть в земли запаса Харькова участок стоимостью 9 млн грн

УХарьковская местная прокуратура № 1 направила в хозяйственный суд Харьковской области иск о возвращении в земли запаса города участка стоимостью почти 9 млн. грн. по пр. Победы, на котором арендатор за 11 лет так и не начал планировавшееся строительство.

"Территорю площадью около 0,3 га в 2008 году получило в аренду одно из харьковских предприятий. Согласно договору, участок выделяли под строительство жилой многоэтажки с объектами инфраструктуры и встроенной парковкой. Однако строительство так и не началось. С мая 2018 арендатор прекратил платить за аренду земли", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды и возвращении участка городу.