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02:29 19.06.2019

Сенаторы США напоминают Трампу, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана

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Сенаторы США напоминают Трампу, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана

США-ИРАН-СЕНАТОРЫ-ПИСЬМО

 

 

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Республиканцы и демократы Сената США призвали президента Дональда Трампа объяснить свое решение о размещении дополнительных американских войск на Ближнем Востоке и предупредили, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что все более эскалационные действия обеих сторон приведут к ненужному конфликту. Учитывая этот растущий рис США-ИРАН-СЕНАТОРЫ-ПИСЬМО

Сенаторы США напоминают Трампу, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Республиканцы и демократы Сената США призвали президента Дональда Трампа объяснить свое решение о размещении дополнительных американских войск на Ближнем Востоке и предупредили, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что все более эскалационные действия обеих сторон приведут к ненужному конфликту. Учитывая этот растущий риск, мы хотим повторить, что на сегодняшний день Конгресс не санкционировал войну с Ираном и ни один действующий законодательный орган не позволяет США вести военные действия против правительства Ирана", - говорится в письме сенаторов Трампу.

Они добавили, что "ожидают", что администрация Трампа приедет в Конгресс за военным разрешением, прежде чем они развернут силы "в военных действиях или районах, где военные действия с Ираном неизбежны", и будут придерживаться "законных принципов самообороны" без разрешения Конгресса.

"Мы просим провести совместный брифинг представителей министерства обороны, госдепартамента и разведки до конца июня для решения этих политических и правовых вопросов", - пишут сенаторы.

Авторами обращения к президенту выступили сенаторы Тим Кейн и Майк Ли. Письмо также подписали Джефф Меркли, Берни Сандерс, Крис Мерфи и Рэнд Пол.

Ранее сообщалось, что американское военное командование перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.

"Я разрешил перебросить примерно тысячу дополнительных военнослужащих для выполнения оборонительных задач, связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши", - заявил во вторник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

При этом Шанахан заверил, что США "не стремятся к конфликту с Ираном".

Это заявление было сделано на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.

Как сообщило Politico, ранее госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи с конгрессменами заявлял, что если администрации предпримет военную акцию против Ирана, она может прибегнуть к решению Конгресса от 2001 года, которое давало право США дать военный ответ на теракты 11 сентября 2001 года.

Politico напоминает, что ранее целый ряд американских политиков, включая республиканца сенатора Пола Рэнда и спикера палаты представителей США демократа Нэнси Пелоси, выступали против того, чтобы администрация использовала решение Конгресса за 2001 год для операций в ближневосточном регионе в настоящее время.к, мы хотим повторить, что на сегодняшний день Конгресс не санкционировал войну с Ираном и ни один действующий законодательный орган не позволяет США вести военные действия против правительства Ирана", - говорится в письме сенаторов Трампу.

Они добавили, что "ожидают", что администрация Трампа приедет в Конгресс за военным разрешением, прежде чем они развернут силы "в военных действиях или районах, где военные действия с Ираном неизбежны", и будут придерживаться "законных принципов самообороны" без разрешения Конгресса.

"Мы просим провести совместный брифинг представителей министерства обороны, госдепартамента и разведки до конца июня для решения этих политических и правовых вопросов", - пишут сенаторы.

Авторами обращения к президенту выступили сенаторы Тим Кейн и Майк Ли. Письмо также подписали Джефф Меркли, Берни Сандерс, Крис Мерфи и Рэнд Пол.

Ранее сообщалось, что американское военное командование перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.

"Я разрешил перебросить примерно тысячу дополнительных военнослужащих для выполнения оборонительных задач, связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши", - заявил во вторник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

При этом Шанахан заверил, что США "не стремятся к конфликту с Ираном".

Это заявление было сделано на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.

Как сообщило Politico, ранее госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи с конгрессменами заявлял, что если администрации предпримет военную акцию против Ирана, она может прибегнуть к решению Конгресса от 2001 года, которое давало право США дать военный ответ на теракты 11 сентября 2001 года.

Politico напоминает, что ранее целый ряд американских политиков, включая республиканца сенатора Пола Рэнда и спикера палаты представителей США демократа Нэнси Пелоси, выступали против того, чтобы администрация использовала решение Конгресса за 2001 год для операций в ближневосточном регионе в настоящее время.

Теги: #сша #сенаторы #иран
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