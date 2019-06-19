Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, заявил что Госавиаслужба приняла решение восстановить сертификат авиакомпании "Yanair".

"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair", - написал Омелян, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Напомним, Госавиаслужба приостановила действие сертификата авиакомпании Yanairв ночь на пятницу 6-е июня.

В реестре воздушных судов Госавиаслужбы Украины зарегистрированы 7 самолетов ООО "ЯеЭир" ЛТД: Airbus A320-212, Airbus 321-212, два Boeing 737-300 и три Boeing 737-400. Дата изготовления Airbus флота компании – 1997-1998 годы, тогда как все Boeing старше – от 1988 до 1992 годов.