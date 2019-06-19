События

00:55 19.06.2019

Госавиаслужба приняла решение восстановить сертификат авиакомпании "Yanair"

1 мин читать
Госавиаслужба приняла решение восстановить сертификат авиакомпании "Yanair"

 Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, заявил что Госавиаслужба приняла решение восстановить сертификат авиакомпании "Yanair".

"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair", - написал Омелян, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Напомним, Госавиаслужба приостановила действие сертификата авиакомпании Yanairв ночь на пятницу 6-е июня.

В реестре воздушных судов Госавиаслужбы Украины зарегистрированы 7 самолетов ООО "ЯеЭир" ЛТД: Airbus A320-212, Airbus 321-212, два Boeing 737-300 и три Boeing 737-400. Дата изготовления Airbus флота компании – 1997-1998 годы, тогда как все Boeing старше – от 1988 до 1992 годов.

Теги: #госавиаслужба #сертификат #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:47 18.06.2019
На Закарпатье бойцы 128-й ОГШБр ВСУ приступили к трехнедельным учениям ORBITAL

На Закарпатье бойцы 128-й ОГШБр ВСУ приступили к трехнедельным учениям ORBITAL

23:42 18.06.2019
Гройсман: решение о сокращении на 50% госадминистраций будет вынесено на заседание правительства

Гройсман: решение о сокращении на 50% госадминистраций будет вынесено на заседание правительства

23:01 18.06.2019
Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

22:27 18.06.2019
Зеленский пригласил немецкий бизнес участвовать в инвестиционном совете при АП

Зеленский пригласил немецкий бизнес участвовать в инвестиционном совете при АП

21:47 18.06.2019
Киев призывает международное сообщество усилить давление на РФ в связи с неправомерным приговором пятерым крымским татарам

Киев призывает международное сообщество усилить давление на РФ в связи с неправомерным приговором пятерым крымским татарам

19:00 18.06.2019
Нардеп Лубинец вышел из фракции БПП в Раде

Нардеп Лубинец вышел из фракции БПП в Раде

18:29 18.06.2019
Нардепы рассмотрели десятую часть правок к проекту Избирательного кодекса

Нардепы рассмотрели десятую часть правок к проекту Избирательного кодекса

18:29 18.06.2019
Кабмин повысил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности

Кабмин повысил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности

18:02 18.06.2019
НБУ отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня

НБУ отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня

17:59 18.06.2019
Корью в Украине с начала года заболели более 54 тыс. человек

Корью в Украине с начала года заболели более 54 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

ЦИК в понедельник зарегистрировала 461 кандидата в нардепы

В мае на Донбассе погибло 8 военных

Созванное Филаретом на 20 июня собрание "Поместным собором Киевского патриархата точно не будет", заявляет архиепископ Евстратий

ООС: сообщения о якобы занятия украинскими подразделениями позиций непосредственно на территории города Донецка - фейковые

ПОСЛЕДНЕЕ

Волкер готов к контактам с российской стороной, хоть и не видит у нее готовности к решению украинской проблемы

Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

Восьмой турист из США умер в Доминикане при странных обстоятельствах

Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

АМКУ предлагает Кабмину в 3 раза увеличить плату за подачу жалоб

ВАКС с началом работы может получить 3,5 тыс. дел, такое количество нереально для рассмотрения

Боевики на Донбассе саботируют пропуск людей через линию разграничения, создавая "порывистое" движение

Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ

Полиция проверяет информацию о минировании 38 объектов в Харькове и области

Угрожавшего взорвать дом в Дымере пьяного мужчину обезвредили правоохранители Киевщины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА