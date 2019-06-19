Госавиаслужба приняла решение восстановить сертификат авиакомпании "Yanair"
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, заявил что Госавиаслужба приняла решение восстановить сертификат авиакомпании "Yanair".
"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair", - написал Омелян, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.
Напомним, Госавиаслужба приостановила действие сертификата авиакомпании Yanairв ночь на пятницу 6-е июня.
В реестре воздушных судов Госавиаслужбы Украины зарегистрированы 7 самолетов ООО "ЯеЭир" ЛТД: Airbus A320-212, Airbus 321-212, два Boeing 737-300 и три Boeing 737-400. Дата изготовления Airbus флота компании – 1997-1998 годы, тогда как все Boeing старше – от 1988 до 1992 годов.