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00:32 19.06.2019

Волкер готов к контактам с российской стороной, хоть и не видит у нее готовности к решению украинской проблемы

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Волкер готов к контактам с российской стороной, хоть и не видит у нее готовности к решению украинской проблемы

 Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины в очередной раз заявил во вторник, что хотел бы провести встречу с российской стороной, отметив при этом, что пока не видит стремления Москвы к решению украинской проблемы.

"Я хотел бы провести встречу с моими российскими коллегами в недалеком будущем, но я пока не знаю, в каком формате это возможно. Я согласен встретиться с ними, чтобы обсудить дальнейшие шаги (по решению проблемы Украины - ИФ), если Россия всерьез захочет добиться прогресса", - отмечается в заявлении Волкера, опубликованном на сайте сената США.

"Мы надеемся, что Россия выберет мир (в Украине - ИФ) и будет работать с нами над прекращением боевых действий", - добавил он.

Вместе с тем, Волкер заверил, что РФ, в отличие от Украины, не пытается имплементировать Минские договоренности. Также он отметил, что США поддерживают работу по решению украинского кризиса в нормандском формате, на уровне ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы. "К сожалению, Россия в последние 18 месяцев не двигалась вперед и не выражала интереса к прогрессу", - сказал он, говоря о позиции Москвы по Украине.

Теги: #сша #россия #волкер #контакты
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