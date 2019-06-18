На Закарпатье бойцы 128-й ОГШБр ВСУ приступили к трехнедельным учениям ORBITAL

На полигоне 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сухопутных войск ВСУ под Ужгородом начались трехнедельные учения в рамках в рамках учебно-тренировочной операции "Орбитал" (ORBITAL) совместно с военнослужащими-инструкторами ВС Великобритании.

"На Ужгородском полигоне нашей воинской части начались трехнедельные обучения в рамках программы ORBITAL совместно с военнослужащими-инструкторами ВС Великобритании. В программе стандартизированные в соответствии с требованиями НАТО модули различных направлений: от планирования до контрснайперской борьбы и тактической медицины. Сама программа существует с 2015 года, но наши военнослужащие пройдут такие учения впервые", - сообщает пресс-служба ОГШБр на странице бригады "Закарпатский легион" в соцсети Фейсбук во вторник.

Операция "Орбитал" (Operation Orbital) проводится с 2015 года в рамках сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Великобритании. Инструкторы из британской армии, большинство из которых имеет значительный опыт участия в боевых операциях в Ираке и Афганистане, обучают военнослужащих ВСУ действиям в обороне согласно современным требованиям стандартов НАТО.

21 ноября 2018г министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон (Gavin Alexander Williamson) на встрече в Лондоне договорились о расширении формата учебно-тренировочной программы "Орбитал".

"Эта программа реализуется в Украине уже не первый год. Через нее прошло около 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сейчас в Украине находятся около 100 инструкторов Великобритании. Во время нашей встречи мы приняли решение о расширении формата программы", - процитировала С.Полторака пресс-служба Минобороны Украины

По словам министра, если раньше инструктора готовили специалистов для разведки и логистики, то теперь специалисты из Великобритании будут тренировать также военнослужащих Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, морскую пехоту, представителей Воздушных сил ВСУ.