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23:24 18.06.2019

Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

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Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения (в должности постоянного главы оборонного ведомства - ИФ), так как хочет уделить больше времени семье", - написал он в своем твитере.

Трамп пояснил, что назначит новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера, который до сих пор занимал пост министра сухопутных сил США.

Последним днем работы Шанахана станет пятница, сообщают СМИ.

Сам Шанахан сделал письменное заявление, в котором он заявил, что гордится работой, проделанной за те два года, что работал в Пентагоне.

"Под руководством президента Трампа и поддержкой обеих партий в Конгрессе министерство проделало значительный прогресс в переустройстве и модернизации армии, чтобы соперничать с Китаем и Россией", - говорится в заявлении Шанахана, опубликованном телеканалом NBC.

Шанахан отметил, что его решение связано с "болезненной и глубоко личной давней историей в семье", которую "выкопали и описали не полностью, из-за чего она вводит в заблуждение". Дальнейшее участие в борьбе за должность главы Пентагона может "заставить троих моих детей вновь пережить травматичную главу нашей семейной жизни", полагает Шанахан.

"Я был бы раз возможности быть министром обороны, но не за счет того, чтобы быть хорошим отцом", - заявил Шанахан.

Ранее газета USA Today сообщила, что ФБР проводит расследование в связи с домашним насилием в семье Шанахана. Речь, по данным газеты, идет об инциденте 2010 года, когда Шанахан и его бывшая супруга обвинили друг друга в избиении.

Шанахан исполнял обязанности министра обороны США с января 2019 года. С 2017 года он был заместителем главы Пентагона, а ранее занимал высокие должности к компании Boeing.

О возможных иных причинах, подтолкнувших Шанахана к отказу от борьбы за пост главы Пентагона, не сообщается. Ранее в июне американские СМИ опубликовали подробности о бурной ссоре Шанахана с женой в 2010 году. С тех пор они развелись.

Теги: #сша #решение #пентагон
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