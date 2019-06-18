События

22:31 18.06.2019

Восьмой турист из США умер в Доминикане при странных обстоятельствах

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Как минимум восьмой американский турист скончался в Доминиканской республике, серию смертей расследует ФБР, сообщает "Би-би-си".

55-летний Джозеф Аллен часто посещал карибский остров, и, как говорят его родственники, не жаловался на здоровье.

"Би-би-си" со ссылкой на семью погибшего отмечает, что несколько туристов, погибших за последний год, пили напитки из гостиничного мини-бара.

ФБР подключилась к расследованию и помогает местным властям провести токсикологический анализ. Пока не удалось найти связь между смертями американцев.

В числе погибших 67-летний житель Калифорнии, который скончался 14 апреля в гостинице в Пунта-Кана. В тот же месяц в отеле умер еще один американец, как сообщила его сестра, от естественных причин.

В мае умерла 41-летняя женщина из США, которая пила напитки из мини-бара в своей гостинице.

Вскоре после этого были найдены тела еще двоих американских постояльцев, которые скончались в своих номерах. По данным местных следователей, в легких погибших была найдена жидкость, кроме того, у них было внутреннее кровотечение.

Также сообщалось о смерти 53-летней женщины в июне и мужчины в июле.

Местные власти не нашли связи между смертями, посольство США также не нашло причин считать, что это не совпадение, отметив, что почти 3,5 млн американцев ежегодно приезжает в Доминиканскую республику.

Теги: #сша #доминикана
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