Зеленский пригласил немецкий бизнес участвовать в инвестиционном совете при АП

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил иностранный бизнес к участию в инвестиционном совете при администрации президента, который будет заседать дважды в год.

"У нас очень большой пакет инноваций. Это наш проект "Государство в смартфоне", который обеспечит уменьшение бюрократического давления на людей. Именно администрация президента восстанавливает инвестиционный совет. Мы хотели бы проводить его дважды в год. И приглашаем вас, ведь чем больше будет в этом совете иностранного бизнеса, то прозрачнее он будет", - рассказал Зеленский на встрече с немецкими бизнесменами, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Президент Украины отметил необходимость устранения давления правоохранительных органов на бизнес. В будущих планах - обеспечение независимости судов и правоохранительных органов, создание "электронной таможни" и борьба с контрабандой.

"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают", - подчеркнул глава украинского государства.

Представители бизнеса заявили, что надеются на развитие сотрудничества, но для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.

На мероприятии присутствовали представители компаний, совокупный портфель которых составляет 220 млрд евро.

"Это более чем два ВВП Украины, и это примерно 450 000 рабочих мест", - сообщил президент Немецко-украинской промышленно-торговой палаты Андреас Лир.

Президент Украины с представителями бизнеса также обсудили инвестиционную привлекательность Украины.