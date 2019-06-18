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17:12 18.06.2019

Боевики на Донбассе саботируют пропуск людей через линию разграничения, создавая "порывистое" движение

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Боевики на Донбассе саботируют пропуск людей через линию разграничения, создавая "порывистое" движение

Незаконные вооруженные формирования чтобы создают препятствия для пересечения гражданами линии разграничения сторон на Донбассе, главным образом при выезде со временно оккупированной территории, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В частности пророссийские боевики затягивают процедуры "контроля" в отношении лиц и транспорта, осуществляя их часами", - говорится в обнародованном во вторник днем сообщении.

В украинском погранведомстве пояснили, что такие действия создают так называемое "порывистое" движение, когда боевики часами накапливают перед своими блок-постами большое количество людей и транспортных средств, а затем одновременно выпускают их в серую зону большими группами. Особенно опасными такие действия становятся в конце определенного времени работы дорожных коридоров, поскольку значительное количество граждан не успевает даже добраться до уже закрытого КПВВ.

"В частности очередная такая провокация имела место вчера в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Мариуполь". Уже после окончания работы КПВВ "Гнутово" в 20.20 с временно оккупированной территории Украины к контрольному пункту въезда-выезда прибыли 25 гражданских автомобилей, в которых к тому же ехали четыре малолетних ребенка. Люди объяснили, что их несколько часов продержали в очереди перед блок-постом вооруженных формирований РФ "Октябрь" и пропустили в "серую зону" уже после закрытия КПВВ", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что направляясь через линию разграничения после окончания режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, граждане подвергаются опасности во время ночевки в так называемой "серой зоне", поскольку нарушения минских договоренностей со стороны боевиков не прекращаются и каждую ночь осуществляются обстрелы позиций ВСУ, под которые иногда попадают и дорожные коридоры.

"Пограничники из состава Объединенных сил напоминают, что сейчас действует летний режим работы во всех контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения, пропуск лиц и транспорта осуществляется ежедневно с 6.00 до 20.00. Обращаемся к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации вооруженных формирований РФ и не следовать через линию разграничения по истечении определенного времени работы контрольных пунктов въезда-выезда", - призвали в украинском пограничном ведомстве.

Теги: #боевики #россия #украина #донбасс #госпогранслужба #граница #ордло
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