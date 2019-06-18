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17:10 18.06.2019

Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ

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Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в "тень" средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины. Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет", - сообщает во вторник пресс-центр спецслужбы.

Во время обысков офисных помещениях "конверта", по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

"По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "вывести в тень" примерно триста миллионов гривень. Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертационного локализована", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #сбу #украина #конвертцентр
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