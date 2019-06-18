Полиция проверяет информацию о минировании 38 объектов в Харькове и области

Полиция проверяют поступившую во вторник информацию о закладке взрывчатки в 38 различных заведений Харькова и области, среди которых жилые дома, больницы, торговые центры и аэропорт.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в пятницу вечером в полицию поступила информация о минировании всех (38-ми) больниц в Харькове. Сообщение оказалось ложным. По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст. 258 (теракт) УК Украины.