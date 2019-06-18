Угрожавшего взорвать дом в Дымере пьяного мужчину обезвредили правоохранители Киевщины

Группа реагирования патрульной полиции Киевской области в пгт Дымер задержала 55-летнего гражданина в нетрезвом виде, который ранее позвонил на спецлинию 102 и сообщил, что намерен взорвать дом.

Как сообщает во вторник пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области, мужчина заявил прибывшим правоохранителям, что имеет три мешочка с порохом, которыми он намеревался взорвать дом.

"Во время осмотра помещения правоохранители также обнаружили 237 патрона к автоматическому оружию. Боеприпасы работники полиции изъяли, а также выяснили, что все это мужчина привез из зоны АТО, где принимал участие в боевых действиях", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.