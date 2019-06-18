Общественники рекомендуют властям сменить подходы к пересечению линии соприкосновения и перемещения товаров через КПВВ

Общественники рекомендуют правительству Украины сменить подходы к пересечению линии соприкосновения и перемещения товаров через контрольные пункты въезда-выезда, свидетельствуют рекомендации по результатам мониторинга КПВВ в рамках консорциума "Доступ".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", отчет был представлен во вторник в Киеве.

По результатам мониторинга на КПВВ, опроса людей, пересекающих линию соприкосновения, и анализа нормативной базы авторы отчета отметили важность того, чтобы "меры для торговой блокады должны быть адаптированы к потребностям, по крайней мере, малых предприятий, чтобы разрешить экономическое возобновление региона".

Также отмечается, что положение ООС, относительно ограничения перемещения некоторых товаров и имущества через линию соприкосновения и ограничения количества переходов лиц, которые перевозят их, до одного раза в день, должно быть изменено, чтобы обеспечить малым фермерам и другим лицам, которые зависят от торговли продовольствием, возможность перевозить свою продукцию через линию соприкосновения.

Кроме того, рекомендуется внести в постановления Кабинета министров Украины от 1 марта 2017 года изменения, которые сменят перечень товаров, разрешенных к перемещению, на перечень товаров, которые запрещены к перемещению.

Среди прочего, рекомендуется открыть в Луганской области хотя бы еще один КПВВ для пересечения на транспортных средствах.

Также рекомендации предполагают введение специальной процедуры для лиц, которые перевозят сельхозпродукцию, разрешение перевозки людей через КПВВ на общественном транспорте; улучшение объектов на всех КПВВ.

Консорциума "Доступ" включает в себя благотворительный фонд "Право на защиту", Агентство по вопросам технического сотрудничества и развития, общественная организация "Доктора мира", компания "Человек в беде".