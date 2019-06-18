События

14:26 18.06.2019

Гендиректором ZIK стала продюсер Витрук, телеканал начинает переформатирование

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Гендиректором ZIK стала продюсер Витрук, телеканал начинает переформатирование

 Генеральным директором телеканала ZIK после смены собственника стала продюсер, руководитель "Интер медиа продакшн" Наталья Витрук. Телеканал начинает свое переформатирование.

"Возглавить ZIK для меня новый профессиональный вызов. Я рада присоединиться к команде специалистов канала и начать строить медиаплощадку будущего. Многое сделано, но многое также еще впереди. Это будет социально ответственный телеканал, поскольку нашим слоганом становится "ZIK. Объединяем страну", – цитирует Витрук PR-отдел ZIK.

Функции шеф-редактора телеканала возложены на Дарию Гордийко, которая раньше работала выпускающим редактором NewsOne и шеф-редактором ток-шоу на "Прямом".

Даниил Никуленко, который до этого занимал должность шеф-редактора медиа-холдинга ZIK, станет заместителем гендиректора телеканала.

Одним из новых лиц телеканала ZIK будет ведущий Василий Апасов, который во вторник выйдет в эфир со своим авторским проектом.

Согласно обновленной концепции ZIK будет объединять украинцев от Одессы до Полтавы, от Мариуполя до Ивано-Франковска, от Черновцов до Харькова, от Николаева до Чернигова.

Как сообщалось, народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Теги: #наталья_витрук #украина #zik
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