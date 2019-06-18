Посольство США в Украине восстановило работу после сообщения о минировании

Посольство США в Украине сообщает о восстановлении работы в нормальном режиме, прерванной получением сообщения о минировании здания, в котором оно располагается.

"Отдел безопасности посольства США завершил расследование угрозы минирования. По состоянию на сейчас посольство возобновило нормальную работу", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в соцсети Facebook во вторник.

Примерно полутора часами ранее в посольстве сообщили о получении сообщения об угрозе минирования. "Пожалуйста, не приходите в посольство, пока об этом не будет сообщено дополнительно", - заявили в диппредставительстве.