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14:05 18.06.2019

Посольство США в Украине восстановило работу после сообщения о минировании

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Посольство США в Украине восстановило работу после сообщения о минировании

Посольство США в Украине сообщает о восстановлении работы в нормальном режиме, прерванной получением сообщения о минировании здания, в котором оно располагается.

"Отдел безопасности посольства США завершил расследование угрозы минирования. По состоянию на сейчас посольство возобновило нормальную работу", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в соцсети Facebook во вторник.

Примерно полутора часами ранее в посольстве сообщили о получении сообщения об угрозе минирования. "Пожалуйста, не приходите в посольство, пока об этом не будет сообщено дополнительно", - заявили в диппредставительстве.

Теги: #посольство_сша #сша #минирование #украина
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