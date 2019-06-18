Противники Марша равенства проведут свою акцию в центре Киева 22-23 июня

Акция под названием "Всеукраинская стража на защите семей и детей" против проведения КиевПрайда и Марша равенства пройдет в центре Киева 22-23 июня.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 10:10 возле здания администрации президента Украины на ул.Банковой в Киеве начался митинг под названием "Годовщина гей-парада на крови". Около 20 человек держат в руках флаги организаций "Правый сектор", "Неизвестный патриот" и "Традиции и порядок", а также плакаты с надписями: "Есть семья - есть страна", "Закон для семей - Украина для семей", "Традиционная семья - здоровая страна" и ряд других соответствующей тематики.

Участники пикета передали представителю администрации президента обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просят его не допустить возможного силового воздействия на противников проведения Марша равенства 23 июня в Киеве.

Также в обращении активисты просят способствовать скорейшему расследованию якобы разгона мирной акции, направленной на защиту семейных и христианских ценностей, который произошел 17 июня 2018 года.

Обращение передано от имени всеукраинской общественной организации "Любовь против гомосексуализма".

Среди прочего, активисты митинга сообщили, что 22-23 июня на улице Владимирской и в других центральных районах города в Киеве будет проходить мирная акция под названием "Всеукраинская стража на защите семей и детей". Они просят правоохранительные органы обеспечить их права и возможность для участия в этом мероприятии.

С 16 июня в Киеве пройдет серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.