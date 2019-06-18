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10:01 18.06.2019

Колесников намерен организовать подвоз воды в Константиновку и восстановление резервных скважин и из-за проблем с водоснабжением

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Колесников намерен организовать подвоз воды в Константиновку и восстановление резервных скважин и из-за проблем с водоснабжением

Председатель политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников заявляет о намерениях организовать восстановление резервных скважин и подвоз воды в Константиновку Донецкой области и близлежащие села в связи с проблемами водоснабжения региона.

"Получил тысячи сообщений о проблемах с подачей воды в Константиновку и другие населенные пункты района. Основная причина - отключение насосных станций от электричества из-за огромных долгов КП "Вода Донбасса" перед энергорынком. Второй причиной стала авария на водоводе номер 2, изношенные трубы не выдерживают давления", - написал Колесников на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, он намерен в сложившейся ситуации лично заняться "восстановлением резервных скважин в селах района", при чем уже начиная с 20 июня.

"В целях обеспечения альтернативного (резервного) водоснабжения, арендую (с последующим приобретением) пищевые автоцистерны для доставки питьевой воды жителям Константиновки, Алексеево-Дружковки, Константиновского района и Илльиневской громады", - добавил политик.

Он также призвал власти немедленно приступить к капитальному ремонту водовода Славянск-Константиновка и направить деньги из резервного фонда Кабинета министров для предотвращения чрезвычайной ситуации. Колесников также призвал принять постановление о предоставлении КП "Вода Донбасса" административной и финансовой помощи для обеспечения бесперебойной подачи воды жителям.

Теги: #вода #украина #колесников
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