Во Львовской области 5 жилых домов остаются подтопленными

Во Львовской области в результате интенсивных осадков остаются подтопленными 5 подвалов жилых домов, 31 приусадебный участок и 4 хозяйственные постройки, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 18 июня остаются подтопленными 5 подвалов жилых домов, 31 приусадебный участок и 4 хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в течение 17 июня произошло подтопление 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского районов.

Уровень воды постепенно спадает. Для оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Местные органы власти принимают меры по ликвидации последствий непогоды.