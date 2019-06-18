Отравившихся в кафе во Львовской области стало больше

Количество отравившихся в кафе "Озон" в Каменке-Бугской (Львовская обл.) значительно возросло, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 15-17 июня в Каменка-Бугской центральной районной больницы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализированы 17 человек (из них 4 ребенка), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в пгт. Каменка-Бугская", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.