События

08:32 18.06.2019

США отправят дополнительно около тысячи военных на Ближний Восток на фоне проблем с Ираном

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Американское военное командование перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, однако не хочет конфликта с Ираном, заявил во вторник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Я разрешил перебросить примерно тысячу дополнительных военнослужащих для выполнения оборонительных задач, связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши", - говорится в его заявлении, выдержки из которого приводит CNN. Это заявление сделано на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

При этом Шанахан заверил, что США "не стремятся к конфликту с Ираном".

Он пояснил, что переброска войск позволит обеспечить безопасность уже находящихся на Ближнем Востоке военных США, а также поможет защитить американские национальные интересы.

В случае необходимости, подчеркнул Шанахан, США могут в дальнейшем принимать дополнительные решения по масштабам военного присутствия в ближневосточном регионе.

Он также заверил, что приписываемые Вашингтоном Ирану атаки на суда в районе Ормузского пролива наглядно показывают, что военным США в регионе действительно может что-то угрожать.

Теги: #ближвосток #сша #военные #иран
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