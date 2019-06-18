В Херсонской области в ДТП погибли три человека, из них двое детей

В Херсонской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля погибли три человека, из них двое детей, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Установлено, что 16 июня водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и допустил съезд в Перекопский канал. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, мужчина (1984 г.р.) и 2 ребенка (2002 г.р. и 2014 г.р.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тела всех погибших подняли из воды.

К поисковым работам привлекалось 65 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 9 человек и 3 единицы техники.