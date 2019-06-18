На Херсонщине подтопленными остаются 170 домохозяйств

По состоянию на утро вторника в Херсонской области остаются подтопленными 170 домохозяйств, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 18 июня остаются подтопленными 170 домохозяйств, из них 16 жилых домов. Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении.

Для откачки воды привлечены 53 человека и 16 единиц техники, из них от ГСЧС 41 человек личного состава и 11 единиц техники. В течение суток откачано 10 тыс. 400 куб. м воды (всего с начала работ 89 тыс. куб. м).

В ГСЧС напомнили, что в пгт.Новая Маячка Алешковского района 13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, из них 69 жилых домов.