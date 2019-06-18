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07:19 18.06.2019

За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

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За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевые травмы, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. За минувшие сутки один украинский защитник получил боевые травмы", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, дважды Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды окраины н.п. Лебединское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Талаковку - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, Пищевики – из крупнокалиберных пулеметов, трижды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, трижды Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Новоселовку Вторую - из автоматических гранатометов, Пески – из минометов калибра 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Авдеевкаи - из 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, н.п. Марьинка – из миномета калибра 82 мм, Опытнаое – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляли 17 раз. В частности, четырежды Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, окраину Крымского – из миномета калибра 82 мм, Попасну – из 82 мм миномета и станкового  противотанкового гранатомета, семь раз Луганское – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Шумы – из стрелкового оружия, вблизи н.п. Новотошковское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, окраину Новоалександровки – из 120 мм миномета, вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета, Золотое-4 - из миномета калибра 82 мм, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

По данным украинской разведки 17 июня ранены три боевика.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз. За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет", - отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи н.п. Луганское - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Теги: #оос #сводка #украина
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