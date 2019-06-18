Причиной смерти экс-президента Египта Мурси со ссылкой на медиков объявлен сердечный приступ

67-летний бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа.

"Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался от внезапного сердечного приступа во время судебного заседания", - сообщает во вторник государственное телевидение со ссылкой на медицинский источник.

Как заявил главный прокурор Египта Набиль Садек, Мурси потерял сознание после того, как в течение пяти минут выступал с речью.

По словам собеседников, во время своего заявления экс-президент выглядел сердитым и усталым.

Вскоре он потерял сознание.

После этого экс-президент Египта был доставлен в больницу, где констатировали его смерть. Во время первоначального осмотра тела Мурси не было выявлено никаких травм.

Источники агентства Associated Press рассказали, что Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Во время выступления он настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал, рассказал адвокат Мурси.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.