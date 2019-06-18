Суд взял под стражу 21-летнюю виновницу ДТП в Ужгороде

Ужгородский горрайонный суд в понедельник взял под стражу без права внесения залога 21-летнюю девушку-водителя внедорожника, при участии которой в Ужгороде произошло ДТП с тяжелыми последствиями, сообщил отдел коммуникации Нацполиции Закрапатской области.

"Следственный судья удовлетворил ходатайство следователя областного управления полиции, поддержанное в суде представителем прокуратуры, и выбрал для виновницы ДТП с тяжелыми последствиями меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Срок содержания под стражей - до 13 августа", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в минувшую субботу около 19:15 в Ужгороде на ул.Славянской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки "Porsche Cayenne" и "Fоrd Fосus".

По информации полиции, 21-летняя жительница Свалявы, управляя чужим "Porsche Cayenne" без соответствующих документов, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Fоrd Fосus" под управлением 32-летнего ужгородца. В результате ДТП последний оказался в реанимации.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.