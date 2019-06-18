События

05:49 18.06.2019

Суд взял под стражу 21-летнюю виновницу ДТП в Ужгороде

1 мин читать

Ужгородский горрайонный суд в понедельник взял под стражу без права внесения залога 21-летнюю девушку-водителя внедорожника, при участии которой в Ужгороде произошло ДТП с тяжелыми последствиями, сообщил отдел коммуникации Нацполиции Закрапатской области.

"Следственный судья удовлетворил ходатайство следователя областного управления полиции, поддержанное в суде представителем прокуратуры, и выбрал для виновницы ДТП с тяжелыми последствиями меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Срок содержания под стражей - до 13 августа", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в минувшую субботу около 19:15 в Ужгороде на ул.Славянской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки "Porsche Cayenne" и "Fоrd Fосus".

По информации полиции, 21-летняя жительница Свалявы, управляя чужим "Porsche Cayenne" без соответствующих документов, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Fоrd Fосus" под управлением 32-летнего ужгородца. В результате ДТП последний оказался в реанимации.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Теги: #ужгород #дтп #украина #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:19 18.06.2019
За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

03:33 18.06.2019
Во Львовской области правоохранители расследуют массовое отравление

Во Львовской области правоохранители расследуют массовое отравление

01:33 18.06.2019
В Винницкой области автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали шесть человек

В Винницкой области автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали шесть человек

23:10 17.06.2019
Следователи в Крыму отказались передавать крымскотатарского активиста Бекирова в больницу

Следователи в Крыму отказались передавать крымскотатарского активиста Бекирова в больницу

23:02 17.06.2019
Полицейские установили владельца авто, заехавшего на новый пешеходный мост в Киеве

Полицейские установили владельца авто, заехавшего на новый пешеходный мост в Киеве

22:38 17.06.2019
Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции

Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции

21:41 17.06.2019
ЦИК в понедельник зарегистрировала 461 кандидата в нардепы

ЦИК в понедельник зарегистрировала 461 кандидата в нардепы

08:15 17.06.2019
В Украину из США направлен медицинский гуманитарный груз

В Украину из США направлен медицинский гуманитарный груз

00:34 17.06.2019
Глава АП Богдан: Зеленский не отказался от идеи переезда в новый офис

Глава АП Богдан: Зеленский не отказался от идеи переезда в новый офис

10:44 16.06.2019
В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека

В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

ЦИК в понедельник зарегистрировала 461 кандидата в нардепы

В мае на Донбассе погибло 8 военных

Созванное Филаретом на 20 июня собрание "Поместным собором Киевского патриархата точно не будет", заявляет архиепископ Евстратий

ООС: сообщения о якобы занятия украинскими подразделениями позиций непосредственно на территории города Донецка - фейковые

ПОСЛЕДНЕЕ

Причиной смерти экс-президента Египта Мурси со ссылкой на медиков объявлен сердечный приступ

Стрельба произошла в Торонто во время празднования победы местной команды в НБА, двое ранены

Шеф спецслужб Молдовы ушел в отставку

Делегация Литвы во главе с канцлером Министерства обороны края ознакомилась с медобеспечением ООС

В 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят пять новых вертолетов - Аваков

США намерены предпринять дополнительные меры против поставок нефти из Венесуэлы на Кубу - Болтон

В мае на Донбассе погибло 8 военных

Жара в Украине сохранится, хоть и немного ослабнет

Бывшие заключенные открыли стрельбу на сельском базаре в Азербайджане, четыре человека погибли

Победившие на выборах в Дании социал-демократы вновь изучат вопрос с "Северным потоком-2" - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА