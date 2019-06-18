Во Львовской области правоохранители расследуют массовое отравление

Правоохранители расследуют массовое отравление в одном из кафе в Каменке-Бугской (Львовская обл.), сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"В Каменка-Бугский отдел полиции 16 июня поступило сообщение о пищевом отравлении, которое произошло в одном из кафе райцентра. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в медицинские учреждения Каменка-Бугской и Львова обратилось более десяти граждан в возрасте от 14 до 45 лет, у которых медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию в состоянии средней степени тяжести.

"Установлено, что они отдыхали в одном из местных кафе. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - ограничение свободы на срок до трех лет", - сообщили в полиции.

Досудебное расследование продолжается.