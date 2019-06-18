Стрельба произошла в Торонто во время празднования победы местной команды в НБА, двое ранены

Сотрудники полиции Канады задержали двух человек после стрельбы, произошедшей в Торонто во время масштабного праздника по случаю победы местной команды в баскетбольном чемпионате НБА, сообщает Associated Press.

В результате стрельбы два человека получили ранения. Церемонию пришлось ненадолго прервать, однако после задержания подозреваемых торжества продолжились.

На праздничном параде в Торонто присутствуют игроки команды Totonto Raptors, премьер Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто. Никто из них не был эвакуирован во время инцидента.