В Винницкой области автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали шесть человек

В Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали шесть человек, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"17 июня около 15.30 на автодороге в с.Лукашевка Литинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой пассажирский автобус "Неоплан" международного сообщения Сучава (Румыния) - Запорожье съехал в кювет и перевернулся на боковую часть. Шестеро пассажиров получили телесные повреждения, четверо из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, автобус направлялся в сторону Винницы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

"Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет", - отметили в полиции.