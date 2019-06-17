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23:10 17.06.2019

Следователи в Крыму отказались передавать крымскотатарского активиста Бекирова в больницу

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В оккупированном Крыму следователи отказались госпитализировать содержащегося в симферопольском СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова несмотря на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает издание "Крым.Реалии".

Как отмечается, защита направила следствию соответствующее ходатайство об исполнении решения ЕСПЧ в отношении Бекирова.

"Следователь пояснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ - это не решение, а письмо и оно надлежащим образом не заверено, а по официальным каналам никакой информации ему не поступало. Кроме того, он сослался на то, что Бекирова уже вывозили в больницу, где он, по мнению следователей, прошел надлежащее медицинское обследование, по итогам которого есть заключение врачей о том, что Бекиров может содержаться в СИЗО", - сообщил адвокат Алексей Ладин.

По его словам, он направил заявления на адрес уполномоченного по правам человека в Крыму, а также ее руководству в Москве Татьяне Москальковой, руководству УФСБ Крыма, директору ФСБ, министру юстиции, аппарату при президенте РФ.

"В этих заявлениях я прошу оказать содействие в реализации решения ЕСПЧ", - подчеркнул адвокат.

Также он напомнил, что отказ следователей выполнять решение ЕСПЧ повлечет за собой нарушение других статей Конвенции о защите прав человека.

Теги: #госпитализация #украина #бекиров #следствие #отказ
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