Полицейские установили владельца авто, заехавшего на новый пешеходный мост в Киеве

Патрульная полиция установила личность владельца автомобиля, который заехал на новый пешеходный мост в Киеве, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Я сразу переслал фото, обратился в патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль", - написал Кличко в Facebook.

Также мэр выразил благодарность "неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного".

По его словам в настоящее время полицейские устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения.