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23:02 17.06.2019

Полицейские установили владельца авто, заехавшего на новый пешеходный мост в Киеве

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Полицейские установили владельца авто, заехавшего на новый пешеходный мост в Киеве

Патрульная полиция установила личность владельца автомобиля, который заехал на новый пешеходный мост в Киеве, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Я сразу переслал фото, обратился в патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль", - написал Кличко в Facebook.

Также мэр выразил благодарность "неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного".

По его словам в настоящее время полицейские устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения.

Теги: #киев #пешеходный_мост #украина #авто
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