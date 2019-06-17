Шеф спецслужб Молдовы ушел в отставку

Директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Василий Ботнарь сложил полномочия одновременно с правительством Павла Филипа - 14 июня. Об этом стало известно только в понедельник, когда на сайте СИБ появилась информация о смене руководства.

Согласно сообщению, обязанности директора СИБ исполняет заместитель директора Александр Есауленко.

Ботнарь был освобожден от должности постановлением парламента Молдовы в первый же день создания нового парламентского большинства. В субботу, 8 июня, после утверждения нового правительства, парламент принял постановления об освобождении от должности директора СИБ Василия Ботнаря и директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдана Зумбряну. Они были освобождены от должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Однако бывшее правительство не признало эти решения, а Конституционный суд отменил их. Решения парламента были признаны только 14 июня, когда правительство Демпартии заявило о переходе в оппозицию, после чего Конституционный суд аннулировал собственные решения.

СИБ и НЦБК находятся в прямом подчинении парламента. Одним из предварительных условий создания правящей коалиции между Партией социалистов и блоком ACUM было изменение законодательства с целью переподчинения силовых структур президенту. Эти поправки пока не были приняты.

Ботнарь считается одним из лиц, особо приближенных к лидеру Демпартии, олигарху Владу Плахотнюку. Он возглавлял ранее государственную авиакомпанию "Air Moldova", Агентство транспорта, был министром информационных технологий и генеральным директором АО "Молдова-газ". В мае 2018 года был назначен парламентом на пост директора СИБ.