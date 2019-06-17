Делегация Литвы во главе с канцлером Министерства обороны края ознакомилась с медобеспечением ООС

Представительная делегация во главе с канцлером Министерства обороны края Литовской Республики госпожа Дайвой Белецкене посетила район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины.

Как сообщается на странице ООС в соцсети Facebook в понедельник, во время визита литовские чиновники побывали в Селидово, Курахово и Авдеевке.

"Иностранные гости ознакомились с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным", - говорится в сообщении.

По завершению визита, представители литовской и украинской сторон обсудили вопросы, вызывающие взаимный интерес и обменялись мнениями по отдельным аспектам дальнейшего расширения сферы сотрудничества.