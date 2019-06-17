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17:38 17.06.2019

В 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят пять новых вертолетов - Аваков

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В 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят пять новых вертолетов - Аваков

Три вертолета Н225 получат спасатели и нацгвардийцы, еще два вертолета Н125 будут переданы Летной академии МВД в Кременчуге для обучения пилотов в 2019 году.

Как сообщает департамент коммуникаций МВД Украины в понедельник, об этом в понедельник, 17 июня, на Ле Бурже во Франции договорились министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и генеральный директор Airbus Helicopters Брюно Ивен.

"С гордостью сообщаю, что мы создаем собственный современный учебный пилотный центр на базе Кременчугского университета, благодаря досрочном поставке первых двух H125 и H225, которые прибудут в Украину и функционировать уже в декабре 2020 года", - сказал Аваков.

На крупнейшем международном авиационно-космическом салоне "Paris Air Show – 2019" глава МВД Украины встретился с представителями международных компаний, в частности, из стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и с представителями французской компании Airbus Helicopters.

Аваков рассказал, что почти год назад был подписан контракт с Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов для создания Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД и уже сегодня 4 вертолета Н225 выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. "Наша техника с достоинством выполняет задачи по спасению людей, в частности, спасательный вертолет Н225 недавно участвовал в ликвидации последствий страшного наводнения на западе Украины", - сказал министр.

Глава МВД отметил, что Украина со своей стороны выполнила все обязательства по осуществлению предварительной оплаты.

"До конца года мы получим еще 3 вертолета Н225: 2 из них для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и еще один - для Национальной гвардии, а также два Н125, которые будут работать в Летной академии МВД в Кременчуге для подготовки и повышения квалификации наших пилотов. Также в 2020 году получим полный симулятор полета H225", - подчеркнул Аваков.

Теги: #вертолеты #мвд #аваков
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