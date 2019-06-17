События

15:45 17.06.2019

В мае на Донбассе погибло 8 военных

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В мае на Донбассе погибло 8 военных

 Восемь украинских военнослужащих погибли на востоке Украины в течение мая 2019 года, сообщает Радио Свобода в понедельник со ссылкой на данные начальника штаба ООС, первого замкомандующего Объединенных сил Игоря Танцюру.

"Количество раненых и погибших украинских военных за май 2019 - 42 раненых и травмированных в результате боевых действий, 19 боевое травмирований и 8 погибших", - говорится в ответе на запрос Радио Свобода, которую подготовил Танцюра.

В сообщении не уточняется, идет ли речь об общем числе погибших, в том числе с учетом умерших позже от ранений, или только о погибших непосредственно на поле боя или сразу после обстрелов, данные о которых называют в ежедневных сводках пресс-центра ООС. Также не уточняется, идет ли речь о потерях всех украинских силовых структур, или только Вооруженных сил.

Теги: #всу #потери #оос
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