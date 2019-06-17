Жара в Украине сохранится, хоть и немного ослабнет

В ближайшие сутки в Украине сохранится жара, но с некоторым её ослаблением, сообщает Укргидрометцентр.

Будет без осадков, лишь в Карпатском регионе, ночью в северных, днём также и в центральных, Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днём 25-30°, в южной части до 33°.

В Киеве во вторник без осадков; температура воздуха ночью 18-20°, днём 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 июня самая высокая температура воздуха днём была +33,8 ° в 1918г., самая низкая ночью +5,9 ° в 1911г.

В среду, 19 июня, в западных областях кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью 13-18°, днём 24-29°.

На остальной территории без осадков, лишь днём 19 июня в восточных, южных и Днепропетровской областях местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью 15-20°, днём 27-32°.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз местами град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве в среду без осадков; температура воздуха ночью 18-20°, днём 28-30°.

17 июня на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°; в Днепре в пределах Киева 26°.